Ünlü araştırma şirketi, son anket sonuçlarını açıkladı
Gezici Araştırma Şirketi, başkanlık referandumuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre 'hayır' yüzde 51.1 ile önde giderken, MHP seçmeninin yüzde 70'inin 'hayır' diyeceği ortaya çıktı.
Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Gezici, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anket sonuçlarını duyurdu.
Gezici Araştırma'nın Twitter üzerinden açıkladığı sonuçlara göre 'Hayır' oyları yüzde 51.1'le önde görünüyor. Araştırmaya göre sandığa katılım oranının artması durumunda 'Hayır' oyları yüzde 53.9'a yükseliyor.
MHP seçmenin yüzde 70'inin kararlı 'Hayır' dediğinin belirtildiği anket sonucuna göre, AK Parti seçmeninin ise yüzde 82'sinin kararlı 'Evet' dediği belirtiliyor.
MHP seçmenin yüzde 70'inin kararlı 'Hayır' dediğinin belirtildiği anket sonucuna göre, AK Parti seçmeninin ise yüzde 82'sinin kararlı 'Evet' dediği belirtiliyor.
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