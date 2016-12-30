Ünlü dizi sitelerinin kapatılmasına tepki yağıyor

Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi siteleri mahkeme kararı ile kapatıldı.

Bugün dört ünlü dizi sitesine giren milyonlarca dizi izleyicisi, büyük bir şokla karşılaştı.

Türkiye'de en çok giriş yapılan dizi sitelerinin mahkeme kararı ile kapatıldığı gören izleyiciler, kapatma kararına anlam veremedi.

Sitelerin kapatılma kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları: