Ünlü gece kulübünden acı haber

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina'ya saat 01.15 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 16'sı yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı.

Türkiye 2017’ye hain bir terör saldırısı ile girdi. Saat 01.15 sıralarında İstanbul Ortaköy’deki dünyaca ünlü eğlence merkezi Reina’ya düzenlenen saldırıda 16’sı yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirdi 4’ü ağır 65 kişi de yaralandı. Saldırganın ise kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul polisi kent genelinde alarma geçti. 39 kişiyi katleden terörist her yerde aranıyor…







İddiaya göre bir terörist gece saat 01:15 sıralarında Ortaköy'deki Reina önüne geldi. Saldırgan, yılbaşı kutlamaları yapılan eğlence mekanın girişindeki güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlik tedbiri alan polisler, anında karşılık verdi. Terörist, güvenlik tedbiri alan polislerden birini şehit etti. İçeriye giren saldırgan eğlenenlerin üzerine kurşun yağdırdı.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Silah sesleri üzerine çok sayıda polis ve ambulans olay yerine gönderildi. İçeride rehineler olduğu bilgisi üzerine özel harekat ekipleri beklendi.

Kısa sürede ulaşan Özel Harekat Polisi, içeriye girerken, yaralılar tahliye edildi. Silah sesleri üzerine, eğlenenlerden bazılarının can havliyle kendilerini denize attığı öğrenildi. Deniz polisi suya atlayanları teknelere alarak kurtardı.



GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık' şeklinde konuştu.



TERÖRİSTLER KAÇTI!

Bakan Soylu saldırı sonrası teröristin kaçtığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi de detaylı inceleme yapılabilmesi için Emniyet’e götürüldü.















