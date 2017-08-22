Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Tekfen Holding ve TÜSİAD kurucularından ünlü iş adamı Feyyaz Berker, bugün hayata gözlerini yumdu.

Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker, bugün hayatını kaybetti.

Feyyaz Berker, 7 Ekim 1925 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İlkokulu Mersin'de okuyan Berker, ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine Tarsus'taki Amerikan Koleji'nde devam etti. 1939 yılında babasının 6. dönem seçimlerinde İçel milletvekili seçilmesi üzerine ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Bu sebeple Tarsus Amerikan Koleji'nden ayrılmak zorunda kalan Feyyaz Berker, ailesi tarafından 1939 sonbaharında, İngilizce eğitimine de devam edebilmesi için İstanbul'daki Robert Kolej'e yatılı olarak gönderildi.

Çocukluğundan beri spor yapmaya düşkün olan Feyyaz Berker, Robert Koleji'nin lise bölümünü tamamladı ve 1942 yılında aynı okulun mühendislik bölümünde eğitimine devam etti.

1946 yılında Robert Koleji bitiren Feyyaz Berker, yüksek öğrenimini yapmak üzere Amerika'ya gitti. Akseptansını, inşaat mühendisliği alanında ülkenin en eski eğitim kurumu olan Michigan Üniversitesi'nden aldı.

Feyyaz Berker, 1948 yılında Michigan Üniversitesi'ni bitirip yüksek inşaat mühendisi unvanını kazandıktan sonra 1 yıl Kaliforbiya'da bir inşaat-mühendislik firmasında çalıştı.

1949 yılında ailesinin yanına, Ankara'ya dönen Feyyaz Berker, 1949-1950 yılları arasında Ankara'da yedek subay olarak askerliğini tamamladıktan sonra Esenboğa Hava Meydanı'nın inşaatında şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. Esenboğa'daki işler tamamlanıp şantiye kapatıldıktan sonra merkezde laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak görevlendirildi.

İşadamı Feyyaz Berker, 22 Ağustos 2017 tarihinde 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.