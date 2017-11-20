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Ünlü işadamı bylock kullandığını itiraf etti!

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Ünlü işadamı bylock kullandığını itiraf etti!
FETÖ'nün gizli kasalarından biri olduğu belirtilen iş adamı Verdal Hosta, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını itiraf etti.

Ünlü Hosta Döner'in sahibi Verdal Hosta, daha önce inkâr ettiği şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığını itiraf etti. Hosta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame kapsamında 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıyor.

ÖNCE İNKAR ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre daha önce ByLock kullanmadığını ileri süren Hosta’nın yargılandığı davanın 25 Ekim’de görülen celsesinde, ByLock kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporları okundu. Hosta, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ByLock kullandığını itiraf etti. ByLock’u telefonuna iş adamı Mehmet Katırcı’nın yüklediğini söyleyen Hosta, “Bu program ile sadece Mehmet Katırcı ve Akın İpek ile görüşme yaptım” diye konuştu.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Hosta’nın FETÖ bağına ilişkin verdiği çelişkili beyanlar ise dikkat çekti. İpek ile ailecek görüştüklerini, zaman zaman birlikte yurt dışına gittiklerini söyleyen Hosta, 17-25 Aralık 2013'ten sonra ise İpek ile temasının olmadığını iddia etti. Ancak Hosta, aynı savunmasında, 2014 Ağustos’tan itibaren örgüt üyeleri tarafından kullanılmaya başlanan ByLock’tan İpek ile de görüştüğünü söyledi.

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