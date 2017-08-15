Ünlü işadamları tutuklandı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesiyle ilgili savcılıkça ifadesi alınan Keten İnşaat'ın sahipleri mahkemece tutuklandı.
Habertürk’ün haberine göre Keten İnşaat’ın sahipleri Rıza Keten ile kardeşi Selahattin Keten, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ı “öldürmeye azmettirmek” suçundan tutuklandı.
Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Keten İnşaat’ın sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten ile bir çalışanları geçen perşembe günü gözaltına alınmıştı.
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