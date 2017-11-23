Ünlü karikatürist hayatını kaybetti
Karikatürist Ertan Aydın, Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Evrensel Gazetesi’nde bir dönem karikatürleri yayınlanan Ertan Aydın, Manisa’nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu, Durasallı Mahallesi, yakınlarında meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden Erhan Adıgüzel, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, karşıdan gelen Mehmet Sait Eroltu yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
EMLAKÇILIK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ
Otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile Karikatürist Ertan Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti. Erhan Adıgüzel’in Salihli’de emlakçılık yaptığı öğrenildi.
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