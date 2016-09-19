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Ünlü markaların logoları ne anlama geliyor?

Ünlü markaların logoları ne anlama geliyor? 1
Bir dünya devi olan elektronik şirketinin logosu ile ilgili birçok şehir efsanesi dolaşmaktadır. Bunlardan biri de logodaki ısırılmış elmanın, Enigma şifrelerini çözen ve bilgisayarın babası sayılan dahi matematikçi Alan Turing'e atıfta bulunduğudur. Zira Turing, siyanürlü bir elmayı ısırarak intihar etmiştir. Zaten logonun ilk halinde gökkuşağı renkleri de vardı. Bir diğer iddia ise Ron Wayne tarafından Isaac Newton'un kafasına düşen elmayı imgeleyerek tasarlanmıştır. Daha sonra sembolün kirazla karışmaması için ısırık detayı eklenmiştir.
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Yeni Çağ Gazetesi
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