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Ünlü mekanın ortağına uyuşturucudan tutuklandı

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Ünlü mekanın ortağına uyuşturucudan tutuklandı
Nişantaşı'ndaki ünlü bir eğlence kulübü ortağı Mehmet Şah D.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli polisin uyuşturucu baskınında gözaltına alındı. Mehmet Şah D. tutuklandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir süre önce uyuşturucu satan bir şebeke belirledi. Ekipler çete üyelerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Araştırmalarda 14 şüpheli belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüpheliler 18 Ağustos’ta Zeytinburnu, Kadıköy, Ataşehir, Bayrampaşa ve Esenler’de eş zamanlı baskın düzenelendi.

Operasyonda, 34 kilo 254 gram esrar, 5 kilo 340 gram ecstasy hap, 500 gram sentetik kannobinoit ham maddesi, 518 gram bonzai ele geçirildi.

14 GÖZALTI

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.  Yakalananlar arasında Nişantaşı’ndaki ünlü bir eğlence mekanı sahiplerinden Mehmet Şah D.’nin de olduğu öğrenildi. Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın bir dönem ortağı olduğu Mehmet Şah D. ve 13 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi. Hakkında, uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma suçlaması yönetilen Mehmet Şah D. ve 11 şüpheli tutuklandı.  Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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