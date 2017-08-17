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Ünlü meyve suyu fabrikasında grev

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Ünlü meyve suyu fabrikasında grev
Aroma'da görev yapan Tek Gıda-İş Sendikası üyesi işçiler greve gitme kararı aldı.

Tek Gıda-İş Sendikasının örgütlü olduğu Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. iş yerinde 24. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle bugün itibariyle greve çıkıldı.

Tek Gıda-İş Sendikasından yapılan açıklamada, “Aroma işvereni sendikamızın taleplerine yasal süreç içerisinde gerçekleşen sözleşme görüşmeleri boyunca olumsuz yanıtlar vermiş ve bu durum karşısında da sendikamız grev kararı almıştır. 17 Ağustos 2017 tarihi itibariyle de grev uygulaması başlatılmıştır.” denildi.

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