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Ünlü oyuncuya hapis cezası

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Ünlü oyuncuya hapis cezası
Özgür Gündem soruşturmasında oyuncu Jülide Kural 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kapatılan "Özgür Gündem" gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan tiyatrocu Julide Kural "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay cezasına çarptırıldı.

Kadir İnanır hayat arkadaşı Kural'ı cezaya çarptırıldığı karar duruşmasında da yalnız bırakmadı. Kararın açıklanmasından önce ikili yanyana geldi.

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