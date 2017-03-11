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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Halk Müziğinin usta sanatçılarından Emre Saltık hayatını kaybetti. Saltık yarın Güzelce Mezarlığı'na defnedilecek.

Halk müziği sanatçısı Emre Saltık yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Saltık 2 gün önce kalp krizi geçirmişti. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunda tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret edip doktorlarından bilgi aldığı Saltık'ın yoğun bakımdan çıkamıyarak vefat ettiği öğrenildi. Emre Saltık'ın cenazesi yarın (12 Mart) saat 15.00'te Büyükçekmece Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Güzelce Mezarlığı'nda defnedilecek.

EMRE SALTIK KİMDİR?

1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya gelen sanatçı 1980 yılında İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.

Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.

Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı. Emre Saltık'ın üretkenliği açısından sayabileceğimiz birçok albümü var. İlk albümü 1987 yılında çıkardığı "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiği ilk albümü "Türkülerden Kaçamazdım" sanat yaşamında önemli bir yer tutar.

Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan "Arif Sağ Müzik Okulu" bünyesinde eğitmen ve yönetici olarak görev almaktaydı.

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