Ünlü spor yazarına saldırı

Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı sokak ortasında dayak yedi. Tanburacı trafikte yaşadığı tartışma sonrası bir sürücünün fiziki şiddettine maruz kaldı.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Osman Tanburacı sokak ortasında dayak yedi. Tanburacı trafikte yaşadığı tartışma sonrası bir sürücünün fiziki şiddettine maruz kaldı.

Spor yazarı Osman Tamburacı trafikte yaşadığı tartışma sonrası sokakta saldırıya uğradı. Trafik esnasında bir araçtan yolu açmasını istedi. Araçtaki sürücünün ters karşılık vermesi üzerine ortam bir anda gerildi. Osman Tanburacı yediği dayak karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Futbolarena'nın haberine göre; Tanburacı'ya doğru hareket eden sürücü yumruk attı. Çantası ve telefonu yere düşen Tanburacı'yı araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.