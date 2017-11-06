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Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti

Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti
Ses sanatçısı Onur Akay, TRT'nin sevilen program yapımcısı ve sunucusu Derya Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
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