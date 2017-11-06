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Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti
Ünlü sunucu Derya Kaya vefat etti
Ses sanatçısı Onur Akay, TRT'nin sevilen program yapımcısı ve sunucusu Derya Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
06 Kasım 2017 Pazartesi 11:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.