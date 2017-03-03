Ünlüler takımında garip bir oylama

Aysun Kayacı, “Benim oyumla dağ başındaki çobanın oyu bir olmamalı” dediğinde Türkiye ayağa kalkmıştı.

Oysa kendi oyunu, diğerlerinin oyundan önemli gören bir tek o değilmiş. Bu kanıya nereden vardık? “Survivor” yarışmasında ünlülerden oluşan takı belirgin biçimde gruplara ayrıldı, kendi içinde... Bunu başlatan ve diğerlerine göre daha güçlü görünen grupta, İlhan Mansız, Serhat Akın gibi futbolcular, “Çocuklar Duymasın” ın Havuç’u Furkan Kızılay ve milli atlet Sema Apak var. 11 kişilik takımda, İlhan Mansız erzakların ayrılıp, isteyenin istediği zamanda yemeğini yemesi için oylama yapılmasını önerdi. Milli futbolcu sordu: “Kabul edenler...” Ve sadece kendi ekibindeki 4 kişi elini kaldırdı. Mansız, kalkan ellere baktı ve sonucu söyledi: “Kabul edilmiştir.” Bunun anlamı şuydu:

Biz kabul ediyorsak, sizin fikrinizin önemi yok. Bizim oyumuzla sizin oyunuz bir mi? Bu yarışma, siyasete hiç uzak değil.