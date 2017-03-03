Bugünkü YENİÇAĞ »

Ünlüler takımında garip bir oylama

»
Ünlüler takımında garip bir oylama
Aysun Kayacı, “Benim oyumla dağ başındaki çobanın oyu bir olmamalı” dediğinde Türkiye ayağa kalkmıştı.

Oysa kendi oyunu, diğerlerinin  oyundan önemli gören bir tek o değilmiş. Bu kanıya nereden vardık? “Survivor” yarışmasında ünlülerden oluşan takı belirgin biçimde gruplara ayrıldı, kendi içinde... Bunu başlatan ve diğerlerine göre daha güçlü görünen grupta, İlhan Mansız, Serhat Akın gibi futbolcular, “Çocuklar Duymasın” ın Havuç’u Furkan Kızılay ve milli atlet Sema Apak var. 11 kişilik takımda, İlhan Mansız erzakların ayrılıp, isteyenin istediği zamanda yemeğini yemesi için oylama yapılmasını önerdi. Milli futbolcu sordu: “Kabul edenler...” Ve sadece kendi ekibindeki 4 kişi elini kaldırdı. Mansız, kalkan ellere baktı ve sonucu söyledi: “Kabul edilmiştir.” Bunun anlamı şuydu:
Biz kabul ediyorsak, sizin fikrinizin önemi yok. Bizim oyumuzla sizin oyunuz bir mi? Bu yarışma, siyasete hiç uzak değil.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ünlüler takımında garip bir oylamaÜnlüler takımında garip bir oylama20 yıldır değişmeyen aile içi sorunlar20 yıldır değişmeyen aile içi sorunlarDoğru gün ve saati seçmenin önemiDoğru gün ve saati seçmenin önemiEkranda drama sinemada komediEkranda drama sinemada komedi“Abdülhamit”te düş kırıklığı“Abdülhamit”te düş kırıklığıMeclis, nihayet konuya el atıyorMeclis, nihayet konuya el atıyorCezayı göze alacak kadar önemli mi?Cezayı göze alacak kadar önemli mi?Evlilik programları kangren haline geldiEvlilik programları kangren haline geldiSuç oranı düşünce hapishane set olduSuç oranı düşünce hapishane set olduTok karnına evlilik şovu kolayTok karnına evlilik şovu kolay
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti