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Ünlülerin 'Evet' çağrısına büyük tepki!

Ünlülerin 'Evet' çağrısına büyük tepki! 1
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter’da ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyası başlattı. Dilmen birkaç gün önce açtığı Twitter hesabından video yayınlayarak, Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’a pas attı!
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