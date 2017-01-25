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Ünlülerin 'Evet' çağrısına büyük tepki!
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter’da ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyası başlattı. Dilmen birkaç gün önce açtığı Twitter hesabından video yayınlayarak, Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’a pas attı!
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BİR DE BUNLAR VAR
Ilgaz Tüneli açıldı
04 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 11 2016
İhbar ettikleri kişilerin kim olduğunu anlayınca pişman oldular
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