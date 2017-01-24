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Ünser: " Meşruiyetini kaybetmiş bir siyasetçi tarafından..."

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Ünser: " Meşruiyetini kaybetmiş bir siyasetçi tarafından..."
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Hakan Ünser, KRT TV'de canlı yayında başkanlık sistemi ve MHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Eski Genel Başkanı Hakan Ünser, KRT Tv'de Çağlar Cilara'nın programına telefonla bağlanarak başkanlık ve MHP ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. 'Biz her şeyden önce bu dayatma anayasasının meclise geliş şekline karşı çıktık' diyen Ünser, 'yani esastan önce usule karşı çıktık. Meşruiyetini kaybetmiş bir siyasetçi tarafından gündeme getirilmiş, özelde MHP'yi riske eden genelde de rejimi tehdit eden bir değişimdir' şeklinde konuştu. 

MHP, AKP İÇERİSİNDE ERİTİLECEK


Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanlarının 'Başkanlık Sistemine' karşı ortak bildirilerinden bahseden Ünser, sözleri şöyle sürdürdü: 'Bu bildiri, adalete, tarafsızlığa çağrıdır ve tek adamlığa bir karşı çıkıştır" diyerek başladığı konuşmasına, "MHP'nin kongre yapmadığı süreçte, Devlet Bahçeli köpürtülecek, Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin içinde eritilecek dedim. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikenin de hayata geçtiğini görüyorum. MHP ve ülkücü hareketin sonu öyle kolay gelmez ama MHP'nin Türk siyasi hayatındaki yeri risk edildi. Bildiriye ülkücülerden çok büyük bir destek geldi. Biz her şeyden önce bu dayatma anayasasının meclise geliş şekline, yani esastan önce usule karşı çıktık. Meşruiyetini kaybetmiş bir siyasetçi tarafından gündeme getirilmiş, özelde MHP'yi riske eden genelde de rejimi tehdit eden bir değişimdir. Türk siyasi hayatında MHP liderinin söylemlerindeki çelişkileri, tutarsızlıkları konuşacak olursak herhalde vaktimiz yetmez. Siyasette bu oluyor, dün söylenenler bugün inkar ediliyor. MHP'nin bu çizgiye gelmiş olması ülkücülere izah edilmelidir" 

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