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Unutulan hastalıklar Suriyelilerle geri geldi

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Unutulan hastalıklar Suriyelilerle geri geldi
İstanbul'da, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölge olan Bağcılar'da, sıtma, Şark çıbanı, çocuk felci ve tüberküloz gibi hastalıklarda artış var.

Türkiye'de kontrol altına alınan, sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz hastalıkları yeniden artış göstermeye başladı. Özellikle yoğun Suriyeli nüfusun yaşadığı yerlerde bu artış gözlendi.

Sadece güney illere has olan şark çıbanı, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler arasında da görülmeye başlandı. Bunda olumsuz yaşam şartları da büyük rol oynuyor.

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Meltem Erol son iki yıldır Suriyeliler arasında tüberküloz vakalarında artış var dedi. Erol iki yaşına kadar yapılabilen tüberküloz aşısının önemine dikkat çekti.

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