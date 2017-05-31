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Ürdün askerleri, Alman askerlerini evire çevire dövdü!

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Ürdün askerleri, Alman askerlerini evire çevire dövdü!
Afganistan'daki Alman askerlerinin, Ürdünlü askerler tarafından silah doğrultularak yere yatırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Olayda bir Alman askerinin bilincini kaybettiği iddia edildi.

Alman Bild gazetesi, Afganistan'da NATO görevi nedeniyle ülkede bulunan Alman askerlerinin, üzerlerine silah doğrultularak Ürdün askerleri tarafından yere yatmaya zorlandığı bir video yayınladı.

CNN Türk'ün Bild'den aktardığı habere göre, olay nedeniyle bir Alman askerinin bilincini kaybettiği kaydedildi.

​Ürdün, insani yardım gerekçesiyle Afganistan'da uzun süredir asker bulunduruyor. Görüntülerde kavga ettikleri görülen Alman ve Ürdünlü askerler, Afganistan'da NATO önderliğinde kurulan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) için birlikte çalışıyor.

 

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