Ürdün'den flaş 'Reina' kararı

Ürdün'de Reina saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunduğu düşünülen 12 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.

Ürdün haber ajansı Petra da 16 sosyal medya hesabının incelendiğini ve bu kapsamda 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haberde; saldırıya destek vermek, nefrete teşvik, bölücülük yapmak ve terör eylemi kurbanları ile ailelerine hakaret etmekle suçlanan bu kişilerin, Siber Suçlar Yasası'nın 11'inci Maddesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanacakları belirtildi.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı. Saldırıda altı Ürdün vatandaşı da yaralanmıştı.

TÜRKİYE'DE 20’YE YAKIN SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENİYOR

Türkiye'de de Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. DHA'nın haberinde, şu ana kadar 20’ye yakın sosyal medya hesabının incelemeye alındığı belirtilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği ifade edilmişti.

Bu kişiler hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığu bildirilmişti.