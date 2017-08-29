Üretici market uçurumu büyüyor

TZOB Başkanı Bayraktar üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla, elma, kuru kayısı, karpuz, süt, domates ve salatalıkta görüldüğünü belirterek en yüksek de yüzde 461,19 ile elmada olduğunu bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette 35, üreticide ise 31 ürünün 21'inde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini bildirerek "Markette 14 üründe, üreticide 10 üründe fiyat artışı, markette 14 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 9 üründe değişmedi" ifadelerini kullandı. Söz konusu ayda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla, elma, kuru kayısı, karpuz, süt, domates ve salatalıkta görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 461,19 ile elmada olduğunu bildirdi.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye, halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti. Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 49,04 ile yeşil soğanda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 14,89 ile marul, yüzde 7,10 ile limon, yüzde 6,74 ile süt, yüzde 5,02 ile yumurta, yüzde 3,72 ile nohut ve kuzu eti, yüzde 3,38 ile kuru incir, yüzde 3,30 ile kuru fasulye, yüzde 3,06 ile Antep fıstığı, yüzde 2,05 ile karpuz, yüzde 1,62 ile patlıcan, yüzde 1,18 ile fındık, yüzde 0,63 ile zeytinyağının takip ettiğini kaydetti. Ağustosta market fiyatlarında maydanoz, elma, pirinç, kuru kayısı, mısırözü yağı, ayçiçeği yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 17,62 ile en fazla şeftalide meydana geldiğine işaret eden Bayraktar, şeftalideki fiyat düşüşünü yüzde 14,12 ile salatalık, yüzde 10,83 ile domates, yüzde 9,09 ile havuç, yüzde 5,95 ile yeşil mercimek, yüzde 5,87 ile kabak, yüzde 5,05 ile kuru soğan, yüzde 4,87 ile sivri biber, yüzde 4,82 ile tavuk eti, yüzde 4,81 ile yeşil fasulye, yüzde 4,65 ile kırmızı mercimek, yüzde 2,65 ile kuru üzüm, yüzde 0,62 ile dana eti, yüzde 0,39 ile patatesin izlediğini kaydetti. Bayraktar, ağustosta üretici fiyatlarında, maydanoz, limon, elma, karpuz, kuru fasulye, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm ve zeytinyağında değişim olmazken, kuru soğanın yüzde 30,30 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: " Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 49,64 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 38,46 ile kuru incir, yüzde 33,40 ile nohut, yüzde 27,66 ile yumurta, yüzde 16,79 ile marul, yüzde 15,69 ile Antep fıstığı, yüzde 10,14 ile havuç, 6,54 ile süt, yüzde 0,79 ile dana eti, yüzde 0,14 ile kuzu eti izledi."

FINDIKTA FİYATI TÜCCAR GERİ ÇEKTİ

Mevsim itibarıyla hasat edilen ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak yeşil soğanda fiyat artışı olduğunu vurgulayan Bayraktar, kuru incirde fiyatın yeni sezona ait olduğu için geçen sezona göre fiyatının arttığını, nohutta da benzer durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Antep fıstığında ise yeni sezonda rekoltenin düşük beklenmesinin fiyat artışına yol açtığına dikkati çeken Bayraktar, sütte görülen fiyat artışında en son yapılan ihaleyle 6 aylık dönem fiyatının belirlenmesinin etkisinin olduğunu kaydetti. Bayraktar, kuru soğan, domates, sivri biber, yeşil fasulye, şeftali, kabak, patates, salatalık gibi ürünlerde hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatların gerilediğine işaret ederek "Fındıkta ise Toprak

Mahsulleri Ofisinin (TMO) fiyat açıklamasının ardından tüccarların fiyatları geri çekmesinden kaynaklı düşüş meydana geldi" değerlendirmesinde bulundu.