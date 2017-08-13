Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı

Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kariyerinin son yarışına çıkan dünyanın 'en hızlı' atleti Usain Bolt, sakatlanarak yarışı yarıda bıraktı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'
Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'
Beşiktaş'ın yeni videosu geldi! Telefonun başında Lens var...
Beşiktaş'ın yeni videosu geldi! Telefonun başında Lens var...
Müthiş başarının ardından Aziz Yıldırım canlı yayında gözyaşlarını tutamadı...
Müthiş başarının ardından Aziz Yıldırım canlı yayında gözyaşlarını tutamadı...
Başakşehir maçında "Başkomutan" pankartı
Başakşehir maçında "Başkomutan" pankartı
Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Usain Bolt, kariyerinin son yarışını tamamlayamadı
Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
Erdoğan, Coca-Cola fabrikasını böyle açtı!
Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
Fikret Orman: "Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz"n oyunlara gelmeyeceğiz"
Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
Tacize uğrayan kadınlar yardım istedikleri polisten dayak yedi
Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'
Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'
İzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandı
İzdivaça katılan damat adayı kapkaçtan yakalandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti