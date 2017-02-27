Usame Bin Ladin'in damadı öldürüldü

Terör örgütü El Kaide'nin önemli liderlerinden ve Usame Bin Ladin'in damadı Ebu el Hayral Masri'nin içinde bulunduğu araç, kuzeybatı Suriye'de bir ABD drone aracından atılan bir füzeyle vuruldu.

Guardian’ın haberine göre, terör örgütü El-Kaide’nin en küresel liderlerinden birinin, kuzeybatı Suriye’deki bir ABD drone saldırısı nedeniyle öldürüldüğü söylendi.

30 yıldır terör örgütünün bir parçası olan ve kurucusu Usame bin Ladin’in damadı olan Ebu el-Khayr el Masri, Pazar günü bir drone’dan ateşlenen bir füzeyle seyahat ettiği araba vuruldu.

ABD DOĞRULADI

Terör örgütünü sarsan saldırı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından doğruladı. Usame Bin Ladin, Mayıs 2011’de ABD ordusu tarafından Pakistan’da öldürülmüştü.