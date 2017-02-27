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Usame Bin Ladin'in damadı Suriye'de öldürüldü

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Usame Bin Ladin'in damadı Suriye'de öldürüldü
El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in damadı olan Ebu el Hayral Masri ABD insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.

El Kaide'nin üst düzey liderleri arasında yer alan Ebu el Hayral Masri Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü.

El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in damadı olan Masri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de hedef alındı. Saldırının gerçekleştiği nokta Türkiye sınırına çok yakın, Hatay'ın Hacıpaşa kasabasının hemen karşısı.

Masri'nin yer aldığı küçük bir araç hareket halindeyken insansız hava aracından fırlatılan füzeyle imha edildi.

El Kaide'nin günümüzdeki lideri Eymen el Zevahiri'ye yakın bir isim olan Masri, Zevahiri'nin yardımcılarından biriydi.

The Guardian'a göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon saldırıyı doğruladı. Masri'nin adını sıkça değiştiren El Kaide bağlantılı El Nusra grubu adına bölgede bulunuyordu.

Ebu Hayral Masri'nin vurulmasının Usame Bin Ladin'in öldürülmesi kadar önemli olduğu ve örgütü sarstığı bildiriliyor. Usame Bin Ladin, Mayıs 2011'de ABD ordusu tarafından Pakistan'da öldürülmüştü.

Masri, 1998 yılında Tanzanya ve Kenya'daki ABD büyükelçiliklerinin bombalamasından sorumlu tutuluyordu.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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