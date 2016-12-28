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Üsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yolu

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Üsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yolu
Üsküdar-Kabataş arasında iki kilometre uzunluğundaki yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı. Proje ile İstanbul'un iki yakası altıncı kez birbirine bağlanacak.

Kabataş ile Üsküdar’ı birleştirecek olan proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'ın, ustalık dönemi vaatlerinden olarak gösteriliyor. Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; İBB şirketlerinden BİMTAŞ, “Taahhüt Altında Bulunan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli Deniz ve Kara Sondajlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” adı altında yaptığı  sondaj ihalesini, merkezi Ankara'da bulunan Envy Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ, 7 milyon 500 bin liraya üstlendi.

13 Aralık'ta sözleşme imzalayan şirket, sondaj çalışmalarını 12 Mart 2017'ye kadar tamamlayacak. Envy Enerji firmasının, “A” grubu hisselerinin tamamını geçtiğimiz haziran ayında, Fransız firma Assystem SA satın almıştı. “B” grubu hisselerinin çoğunluğu ise Osman Selçuk Yahşi'ye ait. Kadir Topbaş'ın 2019 yılında sona erecek üçüncü dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladığı, denizin 20 metre altından geçecek iki katlı yaya tünelinin üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek.  Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli  araçlar yolcu taşıyacak.

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