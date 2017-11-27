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Üsküdar'da servis aracına silahlı saldırı

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Üsküdar'da servis aracına silahlı saldırı
Üsküdar'da , park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken, sürücü 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı.

Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, servis aracının sürücüsü Mehmet Yılmaztürk(51)’a 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan(40)’a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk’ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan’ı ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavileri yapılan yaralılardan Asiye Aykan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan’ın eşi Yılmaz Aykan’ı olayda kullanıldığı iddia edilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor. 

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