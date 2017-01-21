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Usta oyuncu hayatını kaybetti

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Usta oyuncu hayatını kaybetti
Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti..

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.

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