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Usta Sanatçı hayatını kaybetti!

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Usta Sanatçı hayatını kaybetti!
Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin önemli seslerinden sanatçı Ali Osman Akkuş, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar TRT'de ses sanatçısı olarak görev yapan Akkuş, yarın Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. 

Ali Osman Akkuş kimdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ali Osman Akkuş, 1951 yılında Çorum'da doğdu. 1981 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanan Akkuş, Ankara Radyosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 40 yıllık sanat yaşamında, Türk müziği repertuarına önemli katkılarda bulunan Akkuş, 3 albüme de imza attı. 2016 yılında TRT'den emekli olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ali Osman Akkuş, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, bir süredir tedavi görüyordu. Akkuş'un cenazesi, Kocatepe Cami'nde yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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