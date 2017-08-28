Usta yazar Muzaffer İzgü böyle uğurlandı

İzmir'de önceki gün vefat eden, çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü'nün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, İzgü'nün yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, şair Ataol Behramoğlu, yazar Hidayet Karakuş, oyuncu Menderes Samancılar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sanatçılar Ferhan Şensoy ile Müjdat Gezen'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, cenazeye çelenk gönderdi.



İzgü'nün tabutunun önüne konulan fotoğrafının altında, kendi sözleri olan "Doğdum, okudum, düş kurdum, yazdım, gidiyorum. Unutmayın, çocuk okuru olmayanın yetişkin okuru da olmaz." ifadeleri yer aldı. Tabutun üzerine konulan "Bana okumayı sevdiren Özgü'ye" yazılı bir mektup da dikkati çekti.





Yazarın oğlu Ahmet Şahin İzgü, törende taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklama yapan oyuncu Samancılar, ülkenin çok önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Yerini doldurmak mümkün değil. İçimizde kocaman bir boşluk bırakıp gitti. Canımızdan bir parça yitirdik. Ama asıl yokluğunu bu ülke yaşayacak." dedi.



Şair Behramoğlu da Türkiye'nin yetiştirdiği en seçkin, alçak gönüllü ve üretici yazarlardan birini kaybettiklerini söyledi.



İzgü'nün, eserleriyle sonsuza kadar yaşayacağını dile getiren Behramoğlu, "Anısı da dostları hayatta olduğu sürece yaşayacak. Çocuklar kuşaklar boyunca onu okuyacak." diye konuştu.



Yazar Karakuş ise İzgü'nün, Aziz Nesin ile birlikte Türk gülmece edebiyatının iki önemli isminden biri olduğunu belirterek, "Muzaffer İzgü'nün gülmecesi düşündürürken acıtır, acıtırken gülümsetirdi. İçimizde buruk bir acı bırakırdı. Çünkü toplumsal yaşamın gerçeklerini bize sunarken acımsı bir gülmeceyle sunardı." dedi.





Muzaffer İzgü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda, geçen yıl vefat eden eşinin yanında toprağa verildi.