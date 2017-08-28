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Usta yazar Muzaffer İzgü böyle uğurlandı
Usta yazar Muzaffer İzgü böyle uğurlandı
İzmir'de önceki gün vefat eden, çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü'nün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.
28 Ağustos 2017 Pazartesi 19:32
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