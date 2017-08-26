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Usta yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

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Usta yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti
Deneyimli yazar Muzaffer İzgü, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir hasta olan usta yazar Muzaffer İzgü, İzmir’de hayatını kaybetti. Muzaffer İzgü hastanede yattığı dönem, öldükten sonra kendisi için “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti” denilmesini istemişti.

MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?

29 Ekim 1933 günü Adana'da doğdu. Babası, Elazığ'ın Dişidi mahallesinden çalışmak üzere Adana'ya gelen ve Adana Kız Lisesi'nde hademelik yapan Şam doğumlu Ahmet İzgü, annesi Antakya'dan Adana'ya gelmiş olan Havva İzgü'dür. Yoksul bir çocukluk geçirdi. İzgü'nün ifadesine göre babası Adana'da ilk gecekonduyu yapan kişidir.

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