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"Ustrumca Karnavalı"

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"Ustrumca Karnavalı"
Makedonya'da baharın başlangıcını simgeleyen geleneksel "Ustrumca Karnavalı" düzenlendi.

Ustrumca'da gerçekleşen karnavala, Makedonya'nın yanı sıra Arnavutluk, Rusya, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Güney Amerika'dan vatandaşlar katıldı. Karnavalın ana etkinliği, 39 gruptan oluşan yaklaşık iki bin katılımcının bulunduğu maskeli geçit töreni ile gerçekleşti. Doğurganlık ve arınma kutlaması anlamındaki bir pagan kültüründen gelen geleneksel usturumca karnavalı, son yıllarda bir şenlik havasında kutlanıyor. Ustrumca Karnavalı hakkındaki en eski bilgiler, 1670 yılında bu şehri ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yazdıklarına dayanıyor. 

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