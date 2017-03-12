Uygun: Biz vatan haini miyiz?

Süper Ligi'nin 24. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Burada bir hata varsa sorun bendedir. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzüntülü olduğunu söyledi.

Pozisyonlara girdiklerini ama yedikleri golden sonra istediklerini yapamadıklarını anlatan Uygun, oyun sistemlerini değiştirmelerine rağmen başarılı olamadıklarını vurguladı.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Burada bir hata varsa sorun bendedir. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bursaspor maçında hakem yüzünden yenildik. Onun stresini henüz atamadık. Bu haksızlığa gerekli tepkiyi şehir olarak veremedik. Benim elimde sihirli değnek yok. Geçen haftaki şoku üzerimizden atamadık. Bursaspor maçında galibiyet bekliyordum açıkçası. Sonuçta olmadı. Şimdi Kayseri'ye gideceğiz. İnşallah orada Kayserispor'u yenip yolumuza devam edeceğiz. Buraya inanarak geldim. Şimdiye kadar 6 takım aldım. Allah'a şükür hepsini de kurtardım. Bizim inandığımız kadar inanmayanlar düşünsün."

Uygun, maç sırasında taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Kazanmamızı sağlayacak olan da taraftar, takımı ligde tutacak olan da… Dolayısıyla küfreden arkadaşa soruyorum; o kadar küfür kendine yapılsa ne düşünür? Bu kadar çirkinliğin havada uçuştuğu bir ortam görmedim. Daha maç başlamadan başladılar. Burası küfür yeme yeri değil. Kimse kimsenin anasına avradına küfür edemez. Bu ülkede sırf bunlar için cinayet işleniyor. Benim yerim belli, tesislerdeyim. Gelsinler orada küfretsinler. Şimdi ben o adamı tribünden indirip dövsem olur mu? Türk futboluna ne oluyor? İnsanlar birbirine sevgi duymalı. Küfretmeye gelmeyin kardeşim. Küfrediyorlarsa gelip yüzüme küfretsinler. Bir tane Gaziantepspor var. Passolig nerede? Rakiplerimiz yeniliyor. Rakiplerimiz daha bize gelecek. 2 rakibimizle maçımız var, eksik maçımız var. Bu kadar küfür ne, biz vatan haini miyiz? 'İstifa', diyebilirsiniz. Bu en doğal şey. Çok iftiralara uğradım ama hala çok şükür dimdik ayaktayım. Tüm protestonu yaparsın ama kimsenin anasına avradına küfredilir mi? Allah'tan eski Bülent değilim."