Uygur Türkü Yapçan Çin'e iade edilmemeli

MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, AKP iktidarının Türkiye'de 15 yıldır mülteci statüsünde yaşayan Uygur Türklerinin kanaat önderlerinden Abdulkadir Yapçan ile uğraştığını söyledi.

Bilun Çelik / Yeniçağ

Türkiye'nin elbirliği içinde 15 Temmuz felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken AKP iktidarının bu tavrının anlaşılmaz olduğunu belirten Koray Aydın, "Bütün dünya Türklüğü Abdulkadir Yapçan için Türkiye'yi ayağa kaldırmaya çalışırken, Çin taleplerinin takipçiliğini yapmak hangi aklın ürünüdür?" diye konuştu. "Çin ve Rusya ile Şanghay İşbirliği Örgütü kulisleri yapılırken Abdulkadir Yapçan'ın gözaltına alınması tesadüf müdür?" diye soran Aydın şunları söyledi:

ÖZGÜRLÜK SAVUNUCUSU



"Türkiye 'Şanghay İşbirliği Örgütü' ile ilgili olumlu kanaatlerini açıkladığı bir süreçte Çin, Abdulkadir Yapçan hakkındaki kırmızı bülten talebini yenilemiştir. Hemen akabinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyaretinden 2 gün önce, 31 Ağustos'ta Abdulkadir Yapçan gözaltına alınmıştır. Gerekçe, Çin'in terörizm iftirasıdır. Türk'ün hakkını, hukukunu ve özgürlüğünü savunmak ne zamandan beri terörizm olarak kabul edilmektedir? Her şeye rağmen hukukun var olduğuna inanmak istediğimiz bu topraklarda, 29 Eylül'de serbest bırakılmasına rağmen Abdulkadir Yapçan, 30 Eylül'de tekrar tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulmuştur. Birilerinin peşini bırakmadığı anlaşılan bu mazlum kardeşimiz, hiçbir hukuki gerekçe olmadan, tam 40 gün tutuklu kalmıştır. Tahliye edildiği gün, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Çin'e iade edilmek üzere Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmiştir. Eğer sessiz kalmaya devam edersek Yapcan kardeşimiz, sessiz sedasız bir biçimde Çin'e iade edilecek."

SURİYELİYE VAR ONA YOK



Koray Aydın, bu yaşananların Anayasa Mahkemesi'nin 26.11.2016 tarihli, "iade edilmesi telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağı için sınır dışı edilmesine dair işlemin geçici olarak durdurulması" kararına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. Aydın, "Bu kararın üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmiştir ve Abdülkadir Yapçan, hukuksuz bir şekilde hâlâ Geri Gönderme Merkezi'nde, adeta bir tutsak gibi tutulmaktadır" dedi. AKP iktidarının 1945 yılında dönemin hükümetinin, Türkiye'ye sığınan Türkleri, Sovyet Rusya'ya iade etmesini bağıra çağıra eleştirirken, 72 yıl sonra Yapçan'ı aynı muameleye tabi tutmasının, tarihe kara bir leke olarak geçeceğini dile getirdi. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede, doğru düzgün bir araştırma yapılmadan milyonlarca Suriyeli barındırılırken ve bir kısmına vatandaşlık verilirken, Abdülkadir Yapçan'a 15 sene boyunca vatandaşlık verilmemesi de Türk'ün öz vatanında garip kalışının bir başka hazin örneğidir. Arap dünyasında ne kadar muhalif lider varsa ülkede üst düzey itibar gösteren AKP iktidarı, Türk dünyasında saygın bir yeri olan büyük mücadele adamı Abdulkadir Yapçan'ı sınır dışı edemez, etmemelidir. AKP ile fiili durumu hukukileştirmeye çalışan arkadaşlarımıza, aynı masada oturdukları hükümet yetkililerine Abdülkadir Yapçan'ın durumunu aktarmaları ve çözdürmeleri çağrısında bulunuyorum."