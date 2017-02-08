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Uyku hakkında bilmedikleriniz

Uyku hakkında bilmedikleriniz 1
Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Dolayısıyla ciddi bir oranda zamanımızı ayırdığımız bu sürecin nasıl geçirildiği, beden ve zihin sağlığımız açısından çok önemli. Peki bu süreyi istediğimiz gibi şekillendirebilir miyiz, kaç saat ve nasıl uyumalıyız?Bu soruları cevaplayan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Uyku Bozuklukları Merkezinden Uzm. Dr. Figen Hanağası uykunun gizemini ve önemini anlattı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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