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Uyku hakkında bilmedikleriniz
Hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Dolayısıyla ciddi bir oranda zamanımızı ayırdığımız bu sürecin nasıl geçirildiği, beden ve zihin sağlığımız açısından çok önemli. Peki bu süreyi istediğimiz gibi şekillendirebilir miyiz, kaç saat ve nasıl uyumalıyız?Bu soruları cevaplayan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Uyku Bozuklukları Merkezinden Uzm. Dr. Figen Hanağası uykunun gizemini ve önemini anlattı.
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04 Mayıs 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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