Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu "İstanbul Japan Week 2017" başlığı altında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında, Japon kültürüne ilgi duyup Japonca öğrenenlerin yarıştığı "26. İstanbul Japonca Konuşma Yarışması" da gerçekleştirildi. İki kategoriden oluşan yarışmanın "A" kategorisinde Zelal Deniz Yıldız, "B" kategorisinde ise Arda Akdemir birinci oldu. Birinciler, Türk Hava Yollarının katkılarıyla Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı. Yarışmanın ardından ünlü "Shodo" (Japon kaligrafisi) ustası Mouri Suzuki'nin kaligrafi şovu büyük ilgi gördü. Suzuki, 8 metrelik dev kağıt üzerine Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğu anlatan "uzaktaki dosta duyulan özlem" anlamına gelen bir yazı yazdı. Kaligrafi şovuna, geleneksel Japon çalgısı "Koto" dinletisi eşlik etti.(