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Uzamış öksürüğünüz varsa dikkat!

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Uzamış öksürüğünüz varsa dikkat!
Verem solunum yolu ile insandan insana bulaşır. Kan ile temas ve başka bir yolla akciğer tüberkülozu gelişmez. Hasta kişinin öksürmesi ile ortama yayılan tüberküloz mikrobu solunum yoluyla sağlıklı kişiye bulaşır ve hastalık süreci başlar.

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Uzun süren öksürük, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızlık ve kan tükürme gibi semptomlarla verem hastalığının
kendisini belli ettiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Vatansev, tanısı konulabilen ve tedavisi mümkün olan verem hastalığından dolayı hala pek çok hastanın öldüğünü, eğitim eksikliği, yoksulluk, sağlık kurulusuna ulaşamama, tanı konulamaması, ilaç yokluğu, yetersiz tedavi ve ilaca dirençli tüberküloz nedeniyle ölüm sayısının çok olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Hülya Vatansev Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında tüm dünyada 9,6 milyon yeni tüberküloz (verem) hastasının ortaya çıktığını, bunların 1 milyonunun çocuk olduğunu belirtti. Yapılan muayene sonuçlarında hastadan istenilen tetkikler sonucunda teşhis konur. Bu tetkikler; balgamın incelenmesi, kan tahlilleri ve akciğer grafisi olabilir.

Bir diğer yöntem ise sabah hastadan alınan mide suyunun incelenmesidir.

VEREN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Günümüzde tedavisi mümkün kolay ve ucuzdur. Tedavisi başladıktan sonra en az 6 ay süreli devam eder. Tedavi süresi ve ilaçları kişiye göre değişiklik gösterir.

Tedavi ile yaklaşık 15 günde bulaşıcılık sona erer. Tanısı ve tedavisi var olan bir hastalıkta insanlar halen neden ölmektedir gibi bir sorunun cevabı; eğitim eksikliği, yoksulluk, sağlık kurulusuna ulaşamama, tanı konulamaması,
ilaç yokluğu, yetersiz tedavi ve ilaca dirençli tüberküloz olmalı. Ülkemizde verem savaş dispanserlerine ücretsiz ulaşılmaktadır. Tüberküloz hastalarının tetkik ve tedavileri ücretsizdir ve ilaçları devlet tarafından
karşılanır. Tedavisi mümkün olan bu hastalıktan en önemli korunma yolu B.C.G aşısıdır. Verem aşısı ülkemizde

1952 tarihinde yapılmaya başlamıştır. Sağlık kuruluşunda ücretsiz olarak yapılır. Verem’den orunma yolları; veremli ve tedavi almayan hastalarla temastan kaçınılmalı, dengeli beslenmeli havasız yerlerde bulunulmamalı, öksüren hastalarla temas etmemeli, açık ve temiz havada dolaşmalıyız. Her öksürük veremden kaynaklanmaz fakat uzamış
öksürüktee verem akla getirilmelidir.

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