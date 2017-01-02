"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı.
Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.
Etiketler: antalya, suriyeli, canlı bomba
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