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"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...

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"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı.

Antalya Havalimanı'nda iç ve dış hatlar terminallerinin ortak kulandığı 'Giden Yolcu' kısmında saat 09.55'te X-Ray cihazından geçen Suriyeli bir genç "Üzerimde bomba var, Allahuekber" diye bağırınca, panik yaşandı. Polis ve özel güvenlikçiler 25-30 yaşlarındaki Suriyeliyi kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

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