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Üzerine 250 kilogramlık cam düşen kıza rekor tazminat
türkiyeEce Turhan davasında rekor tazminat kararı04.02.2017 Cumartesi 09:48 (Güncellendi: 04.02.2017 Cumartesi 09:55) 0 1İstanbul’da üzerine 250 kiloluk cam düşen, 22 ameliyat geçiren ve yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ece Turhan ve ailesi 2.2 milyon lira tazminat kazandı. Ece Turhan böylece bugüne kadar emsali az görülecek bir davayı kazanmış oldu.
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