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Uzman çavuşlara bireysel silah düzenlemesi geliyor

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Uzman çavuşlara bireysel silah düzenlemesi geliyor
2 uzman askerin şehit edildiğinde yanlarında silahlarının olmaması tartışma yaratmıştı. Milli Savunma Bakanı, yeni KHK ile uzmanlara bireysel silah imkanı verileceğini açıkladı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 5 Ekim 2017 tarihinde Sabah saatlerinde bozulan aracını tamir için beklerken arabadan inen 21 yaşındaki Jandarma Uzman çavuş Mehmet Kızılca, PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. 23 Ekim’de ise Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde evinden çıkan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Bilal Dicle, aracının bagajına malzeme koyduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin arkasından düzenlediği silahlı saldırıya uğrayarak şehit oldu. Saldırının ardından yapılan soruşturmada iki uzman erbaşın da yanında silah olmadığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, imzaladıkları ilk sözleşme süresi bitene kadar görev dışında silah taşıyamıyor. Bu süre 1 ile 5 yıl arasında değişiyor. 2 askerin şehit olması bu yasayı tartışmaya açmıştı.

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'SAVUNMASIZLAR'

Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (EMUZDER) Başkanı Esef Merdoğlu zati, yani bireysel silah edinme hakkıyla ilgili kanunun değişmesini istedi ve “Doğu’ya göreve giden uzman erbaş, kanuna göre ilk sözleşmesine müteakip olarak bedelini ödeyerek silah alıyor. Ancak bu süreçte yazılan dilekçe ve aradan geçen süre zarfı 1 yılı aşıyor ve bu uzman erbaşlar sivilde korumasız bırakılıyor. Devletten istediğimiz, eğitim bitiminde silahların teslim edilmesidir” dedi. Bu talebe  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’den cevap geldi. TBMM Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Canikli, yeni yayınlanacak KHK ile uzman erbaşlara da zati silah edinme imkanı verileceğini söyledi.

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