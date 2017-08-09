Vagon kapağı askerlerin üzerine düştü
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi’nin Fatih Mahallesi’nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü.
Olayda 1'i ağır 5 asker yaralanırken yararlılar çevre hastanelere kaldırıldı.
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