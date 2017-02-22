Vahşetin hesabı hala verilmedi

Ankara'da Hocal Soykırımı'nın 25. yıl dönümü konulu konferansta konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, "Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları on yıllardır ihlal ediliyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, "Dağlık Karabağ sorununun varlığı, bölgede barış, güvenlik, istikrar ve kapsamlı ekonomik kalkınmanın önünde önemli bir engel. Maalesef Ermenistan'ın saldırgan tutumu sonucu, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları on yıllardır ihlal ediliyor" dedi. Ankara'da Hocalı Soykırımı'nın 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm" başlıklı konferansta konuşan Memmedyarov, 25-26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kentinde Ermeni silahlı güçleri, çeteleri ve terör gruplarının, Sovyetler Birliği ordusunun da katılımıyla 613 kişiyi katlederek benzeri görülmemiş bir kıyım yaptığını anımsatarak, bu katliamın Ermenistan'ın Azerbaycan halkına karşı uyguladığı işgal, etnik temizlik ve soykırım politikasının bir parçası olduğunu ifade etti.

ETNİK TEMİZLİK POLİTİKASI SÜRÜYOR



Hocalı Katliamı'nın Ermenistan'ın 19. ve 20. yüzyıllarda Bakü, Nahçıvan ve diğer yerlerde işlediği katliamların devamı niteliği taşıdığını dile getiren Memmedyarov, bu cinayetlerin, uluslararası toplumun dikkatine sunulması

ve suçluların cezalandırılması çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Hocalı Katliamı'nı tanıyan ilk uluslararası kuruluş olduğunu hatırlatan Memmedyarov, birçok ülke ve kuruluşun da bu olayı soykırım olarak nitelendirdiğini belirtti. Memmedyarov, Ermenistan'ın ve Ermeni diasporasının tarihi gerçekleri

saptırmaya çalıştığına işaret ederek, Ermenistan'ın Türkiye'nin komisyon kurulması ve arşivlerin açılması teklifini "ifşa olmaktan korktuğu" için reddettiğini söyledi. Memmedyarov, Azerbaycan halkına karşı yürütülen etnik temizlik politikası sonucu 1 milyon Azerbaycanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Mikail Cabbarov da Hocalı Katliamı'nın sadece Azerbaycan halkına değil tüm dünyaya ve insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu kaydetti.