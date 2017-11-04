Vali beye 175 bin liralık kredi kartı

Giresun İl Özel İdaresi, 100 bin lira harcama, 75 bin lira da nakit avans limitli kredi kartı çıkarıp, Giresun Valisi’ne verdi

Vali de Ziraat Bankası'na ait kredi kartıyla harcama yapıp, “temsil-ağırlama” gideri olarak gösterdi. Sayıştay bu uygulamayı yasalara aykırı buldu. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay raporunun hazırlandığı 2016 yılında Giresun'da vali olarak Hasan Karahan görev yapıyordu.

“ACİL İHTİYAÇ İÇİN VERİLDİ”

Sayıştay'ın itirazı üzerine Giresun İl Özel İdaresi kredi kartıyla ilgili savunma yaptı ve “Sayın valimizin, acil olarak yapması gereken ve öngörülmeyen harcamalarında kullanılmak üzere kredi kartı alınmış ve kullanımına sunulmuştur. Harcamalara ilişkin fişler geldiği zaman karta ödeme yapılmaktadır” açıklamasını gönderdi. Sayıştay ise “Üst yöneticinin acil ihtiyaç durumunda kullanması gerekçesiyle kredi kartı ile ödemede bulunulmasının yasal dayanağı yoktur'' dedi.

“MEVZUATA AYKIRI”

Sayıştay raporunda, kredi kartıyla ilgili şu tespit yapıldı: “Giresun İl Özel İdaresi'nde ‘Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri' tertibinden bazı giderler yapılmakta, Giresun İl Özel İdaresi adına düzenlenen 4698*****5176 no'lu kart ile banka tarafından hak sahibi alacaklıya ödenmektedir. Yürürlükteki mevzuatta bu türden bir ödeme yöntemine izin veren bir hüküm bulunmamaktadır.”