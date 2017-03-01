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Vali çatıya çıktı

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Vali çatıya çıktı
Valilik binasının çatı katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, Adıyaman Valisi Abdullah Erin tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adıyaman Valiliğine gelen 50 yaşındaki Abdullah B., iş bulamadığı gerekçesiyle valilik çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çatıdan atlamak isteyen şahsı valilik görevlileriyle polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine valilik bahçesine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun uğraşlara rağmen bir türlü ikna edilemeyen şahsın yanına Adıyaman Valisi Abdullah Erin gelerek bir süre konuşmaya başladı. Vali Erin, şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Vali Erin daha sonra intihar teşebbüsünde bulunan Abdullah B.'yi makamına götürerek sorun ve taleplerini dinledi.

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