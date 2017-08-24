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Vali'den öğretmenlere öğrenci dövme yetkisi

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Vali'den öğretmenlere öğrenci dövme yetkisi
Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, "Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için düzenlenen eğitimciler toplantısına kentin çiçeği burnunda valisi Osman Kaymak’ın sözleri damga vurdu.  Okul müdürlerine yönelik düzenlenen toplantıda  konuşan Vali Kaymak; öğrencilerin terbiye edilmesi için eğitimcilere ‘dövme’ hakkı tanıdığını ilan etti.

İşte Vali Kaymak’ın o sözleri; “Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafi okşanması konusunda rahat olun. Malum inrsanlar (veliler) en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız”

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