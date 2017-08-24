Vali'den öğretmenlere öğrenci dövme yetkisi

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, "Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız" dedi.