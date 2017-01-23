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Valilere soruşturma iddialarına yalanlama

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Valilere soruşturma iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulmasına" ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bugün bir gazetede bazı valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna ilişkin haberin yer almasının ardından İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.

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