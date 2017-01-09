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Valilik, o vasıtaların trafiğe çıkmasını yasakladı!

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Valilik, o vasıtaların trafiğe çıkmasını yasakladı!
İstanbul'da Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul'da Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı.

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