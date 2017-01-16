Bugünkü YENİÇAĞ »

Valilik önünde keşif yaparken yakalandı!

»
Valilik önünde keşif yaparken yakalandı!
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde eylem için keşif yapan PKK’lı teröristi yakaladı.

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi. PKK/KCKadına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Valilik önünde keşif yaparken yakalandı!Valilik önünde keşif yaparken yakalandı!Malkoç açıkladı: Suriyelilerin yüzde 80'i kalıyorMalkoç açıkladı: Suriyelilerin yüzde 80'i kalıyorFETÖ tutuklusu savcıdan şok 'Bakan' iddiasıFETÖ tutuklusu savcıdan şok 'Bakan' iddiasıDiyarbakır'da hain pusuDiyarbakır'da hain pusuErdoğan'dan, Atambayev'e taziyeErdoğan'dan, Atambayev'e taziyeTürkiye intihar ettiTürkiye intihar ettiHalaçoğlu: İsmail Aydın, AKP'nin asıl düşüncesini söylediHalaçoğlu: İsmail Aydın, AKP'nin asıl düşüncesini söylediHDP'li vekile 103 yıl hapis istemiHDP'li vekile 103 yıl hapis istemiTHY uçağına yıldırım isabet ettiTHY uçağına yıldırım isabet ettiErdoğan'dan ekonomi zirvesiErdoğan'dan ekonomi zirvesi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti