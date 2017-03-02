Bugünkü YENİÇAĞ »

Valilikte Bylock tutuklaması

»
Valilikte Bylock tutuklaması
İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama emri çıkarılan Samsun Vali Yardımcısı 39 yaşındaki Suat Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü önceki gün FETÖ/PDY soruşturması başlattı. Yapılan soruşturmada iddiaya göre Aydın'ın Sultanhisar İlçesi kaymakamı Suat Demirci, 9 Ocak 2017'de Samsun Vali Yardımcılığına atandı. Göreve başlayan Suat Demirci'nin ByLock kullandığı tespit edilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Vali Yardımcısı Suat Demirci'yi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Vali Yardımcısı Suat Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Valilikte Bylock tutuklamasıValilikte Bylock tutuklaması7200 kişiyi iş imkanı7200 kişiyi iş imkanıDBP’li belediye başkanına gözaltıDBP’li belediye başkanına gözaltı151 IŞİD militanı öldürüldü!151 IŞİD militanı öldürüldü!ABD'de Türk karşıtlığı!ABD'de Türk karşıtlığı!Tarık Somer anılacakTarık Somer anılacakDiyarbakır'da pitbulllu kavgaDiyarbakır'da pitbulllu kavgaİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiAB, o ülkeye vize serbestini onayladıAB, o ülkeye vize serbestini onayladıIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendiIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti